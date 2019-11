Spannend! Dit zijn de eerste beelden van ‘You’ seizoen 2

Nu het tweede seizoen van ‘You’ steeds dichterbij komt, wordt langzaam maar zeker meer bekend over de bloedstollende nieuwe reeks. Zo werd onlangs al onthuld op welke datum we weer kunnen bingen, en worden we nu getrakteerd op een paar eerste beelden van de afleveringen die eraan komen.

Helaas krijgen we geen bewegende beelden van het tweede seizoen van You te zien, maar wél twee stilstaande. Op de eerste still is hoofdrolspeler Joe (Penn Badgley) te zien met Candace (Ambyr Childers), een personage dat ook al in het eerste seizoen van de populaire Netflix-serie te zien was.

Nieuw gezicht ‘You’

Het tweede beeld laat zien hoe de stalker van een afstandje naar Love Quinn (Victoria Pedretti) kijkt. Van haar werd eerder al aangekondigd dat ze haar opwachting zal maken in seizoen 2. Love zal ten prooi vallen aan de ‘charmante’ boekenwurm a.k.a. koelbloedige killer Joe. De actrice was eerder al te zien in de Netflixserie The Haunting of Hill House als het zusje van onze eigen Michiel Huisman.

Dit bericht bekijken op Instagram Hey bunnies. Here is your first look at YOU S2. Een bericht gedeeld door YOU (@younetflix) op 21 Nov 2019 om 7:59 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Nobody: Joe: Hello you. Een bericht gedeeld door YOU (@younetflix) op 22 Nov 2019 om 8:01 (PST)

Verhuizen

In het tweede seizoen van You krijgen we te zien hoe het stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) vergaat na zijn vreselijke daden uit seizoen één. Hij verhuist in deze reeks van New York naar Los Angeles. Wat hij daar gaat doen is nog niet bekend.

Keert Beck ‘back’?

Eerder dit jaar deed hoofdrolspeler Penn een boekje open over het tweede seizoen. Zo vertelde hij in juni aan Entertainment Tonight dat de opnames destijds alweer drie maanden aan de gang waren. Daarbij verklapte hij of Beck terugkeert in het vervolg. “Er is een flashback van Joe in de tweede aflevering van het tweede seizoen, waar je een beetje meer te zien krijgt van de harde realiteit van wat hij Beck heeft aangedaan”, zei hij daarover. “In zijn gedachten is ze niet eens dood. In zijn hoofd leeft iedereen nog, omdat de pijn die hij voelt – die hem in zijn ogen door hen is aangedaan – er nog steeds is.”

Nieuwe start

In het eerste seizoen van You zagen we hoe Joe stapelverliefd werd op Guinevere Beck. Al snel veranderde zijn verliefdheid in een obsessie die de schrijfster uiteindelijk fataal wordt. In het tweede seizoen hoopt Joe zijn verleden achter zich te laten en verhuist hij naar Hollywood, Los Angeles. Daar blijkt al snel dat het verleden hem blijft achtervolgen.

De trailer van seizoen één:

Beeld: Netflix, Instagram