Spanning en sensatie: dit zijn de eerste beelden van GTST’s wintercliffweek

De spanning wordt al een tijdje opgebouwd en volgende week is het moment ein-de-lijk daar. Vanaf maandag 7 januari wordt namelijk de wintercliffweek van GTST uitgezonden. Enne, de eerste beelden beloven veel goeds.

Het nieuwe jaar begint voor de inwoners van Meerdijk niet zonder zorgen. Meerdere personages hebben het zwaar te verduren, zo is te zien in een nieuw filmpje.

Sanders

De video die RTL Boulevard zojuist heeft vrijgegeven begint met een shot van Marieke, het dementerende zusje van Janine. Ze ligt met een grote pleister op haar hoofd in een ziekenhuisbed, wat is hier gebeurd? En zien we later in de compilatie nou dat de familie Sanders betrokken raakt bij een tragisch ongeval?

Onder schot

Ook de mysterieuze stalker laat weer van zich horen. Zo krijgen Bing en Aysen weer een berichtje, dit keer met de tekst ‘vijf min vier is één’. Zoë zegt de afspraak met haar vader te af te zeggen, maar in de video is te zien dat ze tóch naar het bos gaat. Uiteindelijk ligt ze er op de grond en wordt Rik op dezelfde plek onder schot gehouden.

Bekijk de bloedstollende beelden hieronder:

Beeld: still uit video