Pak de zakdoekjes er maar bij: dit zijn de eerste beelden van de GTST-kerstaflevering

Kerst komt steeds dichterbij, ook in Meerdijk. In een sneak peek van een speciale GTST-aflevering is te zien hoe de familie Sanders samenkomt en Janine, gespeeld door Caroline de Bruijn (56), een emotionele speech houdt. Enne, daar komen de nodige tranen bij kijken.

Tijdens de kerstdagen pakt Janine haar moment om terug te blikken op het afgelopen jaar, waarin een hoop gebeurd is voor de familie Sanders. Zo is haar dochter Nina onlangs bevallen van haar zoontje Max, heeft ze zelf net een boek op de markt gebracht en kampt haar zus Marieke – die niet lang meer te leven heeft – met frontotemporale dementie.

Bekijk hieronder de eerste beelden uit de emotionele toespraak van Janine:

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still uit video