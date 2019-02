Zien: dít zijn de eerste (spannende!) beelden van de Nederlandse Netflix-serie ‘Ares’

Op Netflix zijn een hoop internationale Original-series te vinden, maar nu vond de streamingsdienst het toch echt tijd voor een Nederlandse titel. De opnames van ‘Ares’ zijn volop aan de gang en we worden alvast lekker gemaakt met de eerste beelden.

Op Instagram krijgen we een korte sneak preview te zien van de Nederlandse Netflix Original. ‘De tafel is gedekt voor de uitverkoren studenten van Ares’, staat erbij. ‘Schuif aan en betaal de hoogste prijs…’ Veel krijgen we helaas nog niet te zien, maar de geheimzinnige beelden én de spannende muziek beloven veel goeds. Kijk zelf maar:

Horror

‘Ares’ is volgens Netflix een psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Ze geven zich over aan een wereld vol rijkdom en macht. Maar dan blijkt de plek gebouwd op demonische geheimen uit het Nederlandse verleden. Een plek waar zij een verschrikkelijke prijs betalen om bij de elite te horen.

Acht afleveringen

De eerste Netflix Original van Nederlandse bodem bestaat uit acht afleveringen. En naar verwachting kunnen we deze in 2019 nog bingewatchen. Ben jij ook zo benieuwd?

