Eerste afvaller ‘Wie is de Mol?’: ‘Ik was opgelucht dat ik eruit vloog’

Zaterdagavond was het weer tijd alweer tijd voor de tweede uitzending van ‘Wie is de Mol?’ 2019. En omdat er – dankzij een aantal vrijstellingen – niemand naar huis hoefde na aflevering één, zagen we afgelopen weekend het eerste rode scherm.

En dat rode scherm was voor… Evi Hanssen. Haar eerste reactie? ‘Opgelucht!’, schrijft de presentatrice op de website van ‘Wie is de Mol?’. ‘Versta me niet verkeerd, ik heb veel gelachen en stuk voor stuk bijzondere mensen leren kennen, maar het psychologische aspect van het spel had ik totaal onderschat.’

Kwetsbaar

Evi geeft toe dat het programma – waar ze al jaren fan van was en dolgraag aan mee wilde doen – uiteindelijk niets voor haar bleek te zijn. ‘Dat was zo raar om te merken. Ik vond het heel verwarrend om mezelf voortdurend de vraag te moeten stellen of iemand nu oprecht geïnteresseerd was, of gewoon informatie van me wilde.’ Bovendien kwam ze er tijdens het spel achter dat zij een stuk minder fanatiek was dan de andere deelnemers. ‘Ik kon er niet in mee gaan en dat maakte me natuurlijk ook kwetsbaar.’

Maart

Hoewel de ‘3 Op Reis’-presentatrice blij is met haar exit, zal ze over een paar maanden pas echt rustig adem kunnen halen. ‘Ik zal pas écht opgelucht zijn als ik samen met de rest van Nederland in maart zal ontdekken wie de Mol is…’

Instagram

Ook op Instagram laat Evi weten ‘opgelucht’ te zijn. ‘Dat ik weer vrij mag praten, niet meer hoef te tellen hoeveel happen iemand van z’n broodje at en korte of lange tenen had’, schrijft ze bij onderstaande foto. ‘WIDM was een geweldige ervaring maar tijdens de opnames kwam ik er achter dat het spel niks voor mij was. Ik werd gek van paranoia. Geef mij maar eerlijkheid en transparantie. Lieve mede mollers: love you! Dank je wel lieve mensen om te kijken! Tot snel.’

