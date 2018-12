De eerste aflevering van ‘Wie Is De Mol?’ 2019: dit staat je allemaal te wachten

We moeten nog een week wachten voordat het nieuwe seizoen van ‘Wie Is De Mol?’ begint, maar de eerste beelden zijn nu al te bekijken. En wel op de Facebookpagina van het populaire tv-programma, want daarop is zojuist een video geplaatst met gloednieuwe beelden uit de allereerste aflevering. Bij het zien daarvan kunnen we je alvast één ding verklappen: het belooft weer een spannend seizoen te worden!

Eerste aflevering ‘Wie Is De Mol?’ 2019

Op de eerste beelden van ‘Wie Is De Mol?’ 2019 krijgen we een goede indruk van het nieuwe seizoen, dat zich afspeelt in Colombia. We zien hoe Rik van de Westelaken de rol van Art op zich neemt, hoe de eerste opdracht eruit gaat zien en dat de eerste bondgenootschappen worden gesloten. Zo krijgen de kandidaten meteen al een ingewikkelde opdracht, waarbij allemaal kisten aan een brug vastzitten. Wat precies de bedoeling is, blijf nog onduidelijk, maar we weten al dat er in één van de kisten zelfs al een vrijstelling zit. Hoe zullen de kandidaten het er vanaf gaan brengen?

Daarnaast zien we dat er gedanst gaat worden, er wordt gefietst door smalle Colombiaanse straatjes (inclusief helm en walkietalkie) en ook dat er natuurlijk weer genoeg verlaten loodsen aanwezig zijn voor opdrachten waar flink ‘gemold’ kan worden. ‘Er is geen recept, geen formule hoe je dit spel moet spelen,’ zegt kandidaat Jamie Trenité. En dat blijkt maar weer. Bekijk hieronder de spannende eerste teaser voor de eerste aflevering van ‘Wie Is De Mol?’ 2019:

Kan jij ook niet wachten? Kijk dan vanaf zaterdag 5 januari iedere zaterdag om 20.30 uur naar ‘Wie is de Mol?’ seizoen 19 bij AVROTROS op NPO 1.

Beeld: AVROTROS