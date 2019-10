Geëmotioneerde kijkers ‘De Sleutel’ prijzen Beau (terecht!) de hemel in

Sinds gisterenavond is de dinsdagavond op RTL4 in een nieuw jasje gestoken. Niet alleen is het nieuwe seizoen van ‘Verslaafd’ van start gegaan, ook het kersverse programma van Beau van Erven Dorens (48) is begonnen. Maar liefst 914.000 kijkers zagen de aftrap van ‘De Sleutel’ en zijn nu al enorm onder de indruk.

In De Sleutel is te zien hoe Beau verschillende daklozen een sleutel aanbiedt van een woning die ze uiteindelijk zelf moeten gaan betalen. Ook krijgen ze – net als in Het Rotterdam Project en Het Amsterdam Project, de voorgaande programma’s van de presentator – een boekje met telefoonnummers van meerdere hulpinstanties.

Geen planning

Beau maakt in de eerste aflevering van De Sleutel kennis met Rigo en Cassandra. Rigo vertelt een depressie te hebben gehad en op een gegeven moment zo diep te zitten dat hij stopte met het openen van zijn post. Uiteindelijk moest hij hierdoor noodgedwongen zijn huis verkopen en inmiddels leeft hij al twee jaar op straat. “Ik heb geen planning, geen vooruitzicht”, aldus de man die zijn tijd doorbrengt met zijn hond en bok. Dat terwijl hij ook een 9-jarige dochter heeft, waarvan Rigo nog steeds hoopt zat ze hem komt opzoeken. “Eerst mijn dochter maar weer eens zien en kijken wat ik dan doe. Misschien moet ik de komende tien jaar wel voor haar zorgen en ik ben meer dan bereid om dat op me te nemen.”

Vrouw en dochter

Het idee van een eigen woning vindt Rigo maar niets. “Ik wil niet in een huisje”, zegt hij tegen Beau. Hij ziet liever zijn vrouw en dochter erin wonen. “Mag ik het ook weggeven?”

Confronterend

De 20-jarige Cassandra pendelt al zo’n tien jaar tussen haar moeder – die niet voor haar kan zorgen – en een pleeggezin. Momenteel woont ze twee jaar in een crisisopvang waar ze eigenlijk maar een jaar door mag brengen. “Het geeft veel stress”, geeft ze toe. “Het is heel confronterend om bij je vrienden te zien dat zij wel een plekje hebben waar ze zich thuis kunnen voelen.”

Hulp

Wanneer Beau haar de sleutel van een woning aanbiedt, weet Cassandra nauwelijks wat haar overkomt. In dat huis mag de 20-jarige haar intrek nemen en het onderdak is twee maanden vooruitbetaald. Daarnaast krijgt ze ondersteuning bij het regelen van haar financiën.

Emotioneel

Kijkers van De Sleutel noemen het nieuwe programma van Beau “fantastisch sterk” en hebben ook alleen maar lovende woorden over voor de presentator. “Je bent echt een held”, klinkt het. En dat televisiekijkend Nederland emotioneel wordt bij het zien van uitzending, moge duidelijk zijn. “Tranen in mijn ogen.”

#desleutel @BeauvanED De tranen staan in mijn ogen. Bedankt Beau. — Jan Dakloos (@JDakloos) October 15, 2019

Hij heeft zoooo groot hart #desleutel — – (@Daanklxxs) October 15, 2019

#desleutel met @BeauvanED

Ik blijf ontroerd hoe hij mijn verleden vandaag een podium geeft. Dank pic.twitter.com/8Ewp4ek5wY — Sylvia Mac Gillavry (@S_MacGillavry) October 15, 2019

Wat een mooi mens is Beau toch ook. #DeSleutel — Amanda (@Mnaada_) October 15, 2019

Ik keek #desleutel terug en damn wat een fantastisch sterk programma weer. Wat een sfeer. — Saskia (@saskia86) October 15, 2019

Wat een prachtig programma, #desleutel mooi en integer gedaan @BeauvanED 👌🏽 — Patricia Douma (@PatriesDouma) October 15, 2019

In tranen bij het zien van #desleutel van @BeauvanED: Cassandra, wat een dapper en krachtig meiske en wat een verdriet en pijn heeft ze meegemaakt. Zo jong en zo’n verleden en situatie, te triest😢 — Esther Hollenberg (@ehollenberg) October 15, 2019

Eentje om te blijven volgen. #desleutel — Nikki Radjinie 🚜 (@NikkiRadjinie) October 15, 2019

Nu al zo mooi… En pas vanmiddag besloten dat ik Beau wil worden. Maar dat kan ik toch nooit evenaren? 🤫 #desleutel @BeauvanED — Venividiabii (@BodegomMiranda) October 15, 2019

Genoten van #desleutel wat een vakman die @BeauvanED — Pim van Rossum (@pimvanrossum) October 15, 2019

Beau zegt dat je daklozen, cliënten, met liefde moet benaderen en dat dit in de hulpverlening ‘niet altijd goed geregeld is’. Klopt helemaal, mag niet meer, is te persoonlijk en onprofessioneel… echt niet… kijken maar #desleutel — Froukje Algera (@Froukje_A) October 15, 2019

Mag @BeauvanED een prijs?! Kan me niet schelen welke! Shit wat is dit mooi 🙏 #desleutel — Chantal (@Miss_Copycat) October 15, 2019

#Beau, je bent zo oprecht. Er is geen beter persoon om een programma zoals #DeSleutel te presenteren — Anna Noordeloos (@annanoordeloos) October 15, 2019

Ik hou van @BeauvanED Zo puur en oprecht! En wat een schatjes die bok en hond. En wat een lieve leuke mensen ❤ #desleutel — Maus (っ◔◡◔)っ (@Vleermaus) October 15, 2019

Eindelijk weer een programma waar je voor thuis blijft of naar huis haast. Super mooi, zoveelste mooie programma van Beau, geef die man een prijs. #desleutel — Denise (@Denise02456255) October 15, 2019

De Sleutel

Het nieuwe programma van Beau is twee weken eerder van start gegaan dan gepland. Dit heeft te maken met de tegenvallende kijkcijfers van het vernieuwde Het Spijt Me, dat gepresenteerd wordt door Caroline Tensen. De laatste twee afleveringen van dat programma worden niet meer uitgezonden op televisie, maar verschijnen wél op Videoland. De Sleutel is vanaf nu te zien op de dinsdagavond op RTL4, om 21.30 uur. Aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

