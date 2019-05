Eerste aflevering ‘Beau en de Veteranen’ laat diepe indruk achter bij kijkers

Gisteren was de eerste aflevering van ‘Beau en de Veteranen’ te zien, een programma dat een diepe indruk heeft achtergelaten. Samen met zeven oorlogsveteranen die PTSS hebben, reist Beau van Erven Dorens door Noorwegen. Tussendoor is te zien hoe hun dagelijks leven eruitziet en hoe missies invloed hebben gehad op hun leven.

Naast The Amsterdam Project, The Rotterdam Project en twee seizoenen Beau Five Days Inside, was het tijd voor een nieuw programma: Beau en de Veteranen. En ook dit is geen luchtige televisie.

Leven in angst

Het programma gaat aan een stuk door over heftige verhalen. Veteranen die werden ooit uitgezonden als dappere mariniers leven nu constant in angst en stress. Alina vertelt dat ze op de bank slaapt. “Hier kan ik waken en alles in de gaten houden. Mocht er wat gebeuren kan ik de kinderen beschermen. Ik moet weten wat er in en om het huis gebeurt.” Een andere veteraan vertelt: “Je staat samen tanden te poetsen en een week later sta je diezelfde tanden op te ruimen. In mijn hoofd is het elke dag oorlog.”

Erkenning

Na de eerste aflevering wordt duidelijk dat er meer erkenning en waardering moet komen voor veteranen. Wat de trauma’s nog erger maakt, is het gebrek aan begrip en erkenning thuis voor de Nederlandse militairen. Met Beau en de Veteranen streeft de presentator naar emancipatie van de veteraan. “In Frankrijk, Amerika Engeland staan ze voor je op in de tram”, aldus Beau. “En hier wordt een beetje lacherig gedaan: wat gaan die mensen nou doen in die zandbak in Irak?”

Op social media spreken kijkers vol lof over Beau en het programma.

“Het is iedere dag oorlog!” Na 10 minuten al gegrepen door #beauendeveteranen – als veteraan dagelijks moeten dealen met PTSS. Grensverleggend dit programma. Respect voor de deelnemers die zich laten filmen in al hun kwetsbaarheid. Dit kan ook lotgenoten tot steun zijn! pic.twitter.com/50r2lE7p9s — Elsschot🇳🇱🌳🌲🇪🇺 (@marcelbar8) 28 mei 2019

Ik heb pas een paar minuten van #BeauEnDeVeteranen gezien en ben nu al zwaar onder de indruk… — Ingeborg Kooiman 🇳🇱🦁🏆 (@IngeborgKK) 28 mei 2019

Lieve @BeauvanED wat heb je weer een #schitterend programma gemaakt #BeauEnDeVeteranen . Ben bang voor volgende week, of ik het droog hou… (lukte deze aflevering ook maar net)#bedv #Veteranen #Veterans — Vinnie Nootdorp (@VinnieNootdorp) 29 mei 2019

Heftig programma. Maar voor een deel van onze veteranen (en hun omgeving) dagelijkse kost. De mannen en vrouwen van onze krijgsmacht verdienen respect. In #beauendeveteranen zie je waarom. — John Kerstens (@JohnKerstens) 28 mei 2019

Beau en de Veteranen is elke dinsdag te zien om 20:30 uur op RTL 4.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL Beeldbank