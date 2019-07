Eens of oneens? ‘Topless zonnen in de tuin met aan alle kanten buren moet prima kunnen’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Topless zonnen in de tuin met aan alle kanten buren moet prima kunnen’.

Marjan: Prima toch! Doe het al jaaaaren. Zit in mijn eigen tuintje. Ze kijken mij er niks af. Tenslotte zien ze mij niet liggen, heb een mooie beschutte tuin. Ik zeg; gewoon doen!

Esther: Jouw tuin. Doe wat je wilt.

Cobi: Zal best moeten kunnen maar ik doe het niet.

Wanda: It’s a YES from me.

Jitske: Ja, moet kunnen! Ik doe het zelf liever niet…

Leonie: Ik zou het zelf niet durven, maar het zou wel moeten kunnen.

Rowan: Stom genoeg vind ik het in de tuin wel kunnen. Maar bij ons op het balkon niet. Dan lig je toch weer meer in het zicht. Aan de andere kant… willen ze het niet zien, dan moeten ze niet kijken.

Fatiha: Ik zou het zelf niet doen, maar als de buurvrouw dat zou doen. Leef je leven.

Kelly: Ja hoor, geen probleem! En anders kijken ze maar de andere kant op.

