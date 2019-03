Eens of oneens? ‘Een grote voorjaarsschoonmaak slaat helemaal nergens op’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Een grote voorjaarsschoonmaak slaat helemaal nergens op’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Eten doe je aan tafel, niet op de bank’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Amber: Als je kinderen, huisdieren of een echtgenoot hebt niet nee.

Danielle: Ik heb het altijd aan kant, alleen de kleding kasten worden uitgeruimd!

Harriet: Klopt wel een beetje. Als de zon gaat schijnen moeten opeens alle ramen schoon. Maar dan moet inderdaad de rest er ook achteraan en vaak komen de kasten dan ook nog aan de beurt. Goed opruimen en spullen die ik niet meer gebruik, verkoop ik of breng ik weg. Na afloop altijd wel een opgeruimd gevoel.

Odieltje: Heerlijk! Of zou het komen omdat ik zwanger ben en nesteldrang heb? Poetsen, poetsen poetsen… laat het mooie weer maar komen, alles is spik & span!

Merel: Ik vind het heerlijk! Lekker ALLES mee schoon. Zou ook kunnen liggen aan vroege nesteldrang.

Sandra: Natuurlijk wel! Als het eerste magere voorjaarszonnetje op de ramen staat, zie je meteen dat je de hele winter veel te veel kaarsen hebt gestookt…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock