Eens of oneens? ‘De traditionele rolverdeling is echt niet meer van deze tijd’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘De traditionele rolverdeling is echt niet meer van deze tijd. Mijn vent doet óók de was, ik zet óók het vuilnis buiten.’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Jolanda: Natuurlijk, why not? We hebben SAMEN een huis, samen een relatie, dus zijn ook samen verantwoordelijk voor alles.

Adriënne: Goeie vent! Waar koop je die?

Leonie: Deden ze dat maar…

Janine: Hier doen we alles samen. Dat hoort zo, vind ik. Je gebruikt het huis samen, dus onderhoud je het ook samen. Net zoals de tuin en het schilderwerk.

Jacqueline: Diegene die thuis is doet wat er moet gebeuren en dan maakt het niet uit wat het is. Ook klusjes voeren we allebei uit.

Adinda: Natuurlijk, samen werken, samen huishouden.

Harriet: Hier inderdaad heel normaal. We werken allebei fulltime. En hebben 2 tieners. Iedereen doet wat in huis. Zo hebben samen ook echt vrij als we vrij zijn.

Aria: Heel normaal als je allebei een (fulltime) baan hebt. Als er één zonder werk zit en verder gezond is, kan hij/zij meer werk in huis oppakken.

Beeld: Shutterstock