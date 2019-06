Eens of oneens? ‘Tijdens het eten je telefoon op tafel kan echt niet’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Tijdens het eten je telefoon op tafel kan echt niet’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Simone: Als we aan tafel eten proberen we geen telefoon te gebruiken. Mooi moment om even gezellig samen aan tafel te zitten. Zit al vaak genoeg op dat ding.

Fenna: Heb ook eens interesse in iets anders dan je telefoon.

Rianne: Klopt! Even een moment rust met het gezin, tijd om rustig de dag te bespreken en gewoon rustig eten!

Jeanette: Mee eens, aan tafel is het moment om met het gezin de dag door te nemen!

Sonja: Storend en onbeleefd.

Natasja: Mee eens, even samen genieten en de dag bespreken.

Simone: Mee eens! Zo ongezellig anders!

