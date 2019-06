Eens of oneens? ‘Nu we Netflix, Videoland en meer hebben, is een tv-abonnement geldverspilling’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Nu we Netflix, Videoland en meer hebben, is een tv-abonnement pure geldverspilling’.

Lees ook

Kijktip: Netflix-special over When They See Us met Oprah

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Renate: Ik heb helemaal geen Netflix of Videoland, er zijn zenders genoeg waar je uit kunt kiezen. En dan nog vind ik het meeste bagger-tv.

Kim: Absoluut niet. Netflix en videoland hebben geen nieuwsactualiteiten et cetera.

Bianca: Niet mee eens. Wij kijken meer dan alleen films en series.

Gysèlle: Netflix wordt meeste door de kinderen gekeken. Videoland doen we niet aan. En gewoon op tv hebben we nog genoeg leuke series die we graag zien. Een keer gemist, jammer. Dan kijken we gewoon de week erna weer. Niks uitzending gemist. Het gaat toch allemaal wel door.

Marieke: Ik heb alle drie niet. Hoor ik iemand over een speciaal programma, kijk ik op de laptop uitzending gemist.

Danielle: Klopt , je hebt altijd de apps van KIJK, Ziggo GO en NPO waarmee je programma’s kan terug kijken. Bij Ziggo GO kan je live tv streamen dus ja, wij hebben geen tv-abonnement meer.

Fabiënne: Ik woon zelf in een studio waar geen digitale tv is. Ik heb dus alleen Videoland, Netflix, NPO start, Ziggo GO et cetera. Als ik echt iets wil kijken wat op tv is, kan ik het vaak wel terug kijken. Dus ik mis het niet echt heel erg.

Nadine: Wij hebben inderdaad ook geen tv abonnement meer, maar een smarttv met YouTube en Netflix. En als ik wel iets wil zien is het over het algemeen toch van de publieke omroep en kijk ik het terug via uitzending gemist (wat ook op de tv kan worden afgespeeld overigens).

Leonie: Eens! Wij hebben ons tv abonnement opgezegd. NPO heeft ook een app we hoeven dus ook niks van de publieke zenders te missen. Bevalt prima; een leven zonder reclames én duur abonnement.

Milou: Jullie brengen mij op een idee! Wij kijken nooit meer live tv en opzeggen scheelt in de portemonnee. Dankjewel voor deze tip, Flair!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock