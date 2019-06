Eens of oneens? ‘Op social media moet je zonder nare gevolgen je mening moeten kunnen delen’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Op social media moet je zonder nare gevolgen je mening moeten kunnen delen’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Suzan: Natuurlijk mag je je mening geven, het gaat er vooral om hoe je je mening deelt en welke woordkeuze je daarbij gebruikt.

Wendy: Als je de consequentie van het geven van jouw mening op social media niet kan handelen, moet je het niet doen. Het hebben van een mening betekent tenslotte niet dat je deze ook hoeft te verkondigen.

Ilona: Zo mee eens. Ik vind de kritiek van anderen, op bijvoorbeeld een mening op een nieuwsitem, soms echt verontrustend. Hoe mensen alles op zichzelf reflecteren… en het taalgebruik… vraag me weleens af of ze dat in levende lijve ook zo aanpakken.

Rene: Natuurlijk moet dat kunnen, maar zonder gescheld dus op een normale manier.

Cobi: Je moet zeker je mening mogen geven! Maar zonder fatsoen zeg ik dat je het beter niet kan doen. Dan tanden op elkaar en doorlopen maar!

Tinne: Zolang dat beleefd en respectvol kan, ben ik het daarmee eens. Maar als ik vaak zie hoe dit soort zaken in een moddergevecht eindigen en mensen écht gekwetst/gepest worden, vind ik dat schandalig… in sommige Facebookgroepen gaat het er erg hard aan toe soms.

Anja: Dat zou moeten, maar ik durf het niet altijd. Omdat er reacties op terug komen waar ik echt van schrik. Ik hou het liever voor mezelf.

@contentwhale_be: Neen. De vrijheid van meningsuiting heeft nog altijd haar wettelijke beperkingen: niet aanzetten tot haat. Op social media wordt dat nogal vaak vergeten. En dan is er ook nog gewoon elementaire beleefdheid natuurlijk.

