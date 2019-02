Eens of oneens? ‘Mannen moeten bijspringen in het huishouden, ook als hun vrouw thuisblijfmoeder is’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Mannen moeten bijspringen in het huishouden, ook als hun vrouw thuisblijfmoeder is’.

Lees ook: Eens of oneens? ‘Als een moeder mijn kind meeneemt naar de film, verwacht ik wel dat zij betaalt’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Patty: Als de vrouw de hele dag thuis zit en verder niet werkt, dan ben ik van mening dat zij de MEESTE huishoudelijke taken voor haar rekening dient te nemen. Dat neemt dus niet weg dat de man wel bij kan springen bij bepaalde (huishoudelijke) taken.

Angelique: Ik vind dat iedereen dat zelf bepaalt in zijn/haar relatie.

Sanne: Mannen worden er niet minder van als ze ook wat doen in het huishouden! Dat de vrouw alles moet doen, daar hou ik niet van… we leven in het heden. Zelf werk ik ook partime, mijn man fulltime. Als hij thuis is en ik aan het werk in het weekend, dan doet hij de huishoudelijk taken zoals stofzuigen, de was en dergelijke.

René: Je blijft niet voor niets thuis, toch? En als de man dan 40 uur werkt (en bijvoorbeeld minimaal 2 uur per dag in de auto zit van en naar het werk), moet hij dan thuis ook nog aan het werk? De vrouw heeft toch immers ook 40 uur (+ 10 uur reistijd) tijd voor het huishouden?

Anne: Dat moet iedereen zelf maar weten, maar ik ben wel van mening dat als de man 40+ werkt en de vrouw parttime, dan kan je – vind ik persoonlijk – niet van je man verwachten dat hij ook nog huishoudelijke taken op zich neemt. Ik ken een gezin waarbij de man een verdieping van een huis schoon moet maken, terwijl hij heel de week werkt en zij maar een paar dagen… ik vind dat zo sneu voor die man. Maar goed, hij zal het wel prima vinden. Ik ben van mening dat het mijn taken zijn buiten mijn parttime job om. Mijn man werkt al genoeg. Hij helpt spontaan weleens mee met de was of vaatwasser en dat vind ik al super!

Nathalie: Ik werk de helft minder en doe ook de helft meer in het huishouden. Zo hoort het, vind ik. Maar mijn man zit nooit als ik bezig ben, hij doet weer andere dingen die ook moeten gebeuren.

Marianne: Nee, niet nodig wanneer jezelf de hele dag thuis bent.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock