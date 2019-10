Eens of oneens? ‘Een kind vóór de middelbare school een smartphone geven, is niet oké’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Een kind al vóór-ie naar de middelbare school een smartphone geven, is niet oké’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Na je 30ste nog verslaafd zijn aan ‘Love Island’ is een beetje triest’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Esther: Mijn dochter is twaalf en heeft zins haar tiende een smartphone. Zij krijg hem omdat ze alleen naar ballet gaat op de fiets en dat is best een eindje gaan. Ik wilde dat ze kon bellen als er wat was. Daarnaast kan ik zien via een app of ze er veilig is aangekomen of waar ze is. En als je goede afspraken maakt kan het best. Zo is het hier niet langer dan drie uur per dag en na 19.30 uur geen telefoon meer. Daarnaast blijft hij ’s avonds als ze naar bed gaat beneden. Zit ze trouwens over de drie uur, dan gaat de telefoon op slot en kan ze hem alleen via mij weer openmaken. Dit geldt ook als het half acht ’s avonds is. Heerlijk.

Melanie: Mijn zoontje heeft al sinds zijn achtste een eigen abonnement en telefoon. Maar hij mag deze pas sinds dit jaar mee naar school nemen. Hij keek er ook graag filmpjes op en wilde het gewoon erg graag. Ook handig als hij uit logeren gaat en met de gps-functie zien we te allen tijde waar hij is. Hier hadden we eerst een horloge voor maar werkte toch minder goed. Iedere ouder moet dat lekker zelf weten.

Joyce: Ik vind het wel een prettig idee dat ze eind groep 7, begin groep 8 een mobiel hebben. Zo kun je ze begeleiden bij social media. Heb je enigszins zicht op wat ze er op zetten en kun je er over in gesprek blijven. Voorwaarde was wel dat wij af en toe meekijken hoe het gaat en dat ze er niet onbeperkt achter mogen.

Rene: Ik vond het niet nodig, mijn kind kwam na school gewoon naar huis, en als hij ging sporten zette ik hem af en kwam hem weer halen.

Saskia: Onze zoon van tien heeft een mobiel zonder simkaart. Hij mag er binnen een spelletje op doen of kan via Messenger met familie vrienden communiceren. Verder vind ik het belangrijk dat hij speelt. Daarbij is geen mobiel nodig. Eind groep 8 een echte mobiel vind ik vroeg genoeg. Hij gaat tenslotte niet verder dan hooguit een kilometer van huis. Op school en andere plekken zijn telefoons genoeg te vinden.

Jetje: Onze dochter zit in groep 8 en krijgt in de kerstvakantie haar eerste mobiel. Dan is de nieuwigheid er al mooi vanaf als ze naar de brugklas gaat waar ze ook weer allemaal nieuwe indrukken op gaat doen. Dan wordt het naar ons idee een beetje verdeeld.

Sandra: Leeftijd is hierin niet altijd belangrijk denk ik. Onze zoon mag op een oude telefoon van ons appen met oma bijvoorbeeld. Hij speelt er ook wel eens een spelletje op, zoals Pokémon. Kan er alleen op WiFi op. Maar appen met oma is in zijn geval heel leerzaam voor zijn dyslexie. Hij is 8,5 trouwens groep 5. Neemt hem nergens mee naar toe. Wellicht straks als hij ouder is wel.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock