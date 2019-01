Eens of oneens? ‘Ieder kind van 10 heeft in deze tijd echt wel een mobiel nodig’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Ieder kind van 10 heeft in deze tijd echt wel een mobiel nodig’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Karin: Mijn kind heeft een mobiele telefoon en is 11 jaar. Vind het makkelijk om contact met ons te houden als ze ergens spelen wil of langer op school blijft. Internet tijd heeft ze ook, maar met regels. Verder kijken we iedere avond haar telefoon na en dat vindt ze prima.

Linda: Pas als ze naar de middelbare school gaan, dan krijgen ze een mobiel.

Cobi: Ik zeg nee… maar ik kom nog uit het tijdperk van mondelinge communicatie, toen niet iedereen telefoon had en wel een fiets om naar elkaar toe te gaan.

Jill: Hier kreeg onze dochter er wel één rond die tijd. Maar hij staat alleen aan op de momenten dat ze haar telefoon nodig heeft. Als ze alleen naar huis komt, bijvoorbeeld. Ze heeft er zelf weinig interesse in. Zij was overigens 11. Ze heeft een simpele smartphone zodat ze kan appen, met een prepaidkaart.

Anne: Nodig niet nee, maar wel handig zodra ze alleen naar school et cetera gaan. Als ze naar de middelbare school gaan, ben je te laat. Bij ons op school werd alles in groep 8 alles al via de app geregeld.

Sanne: Mijn oudste is 10, zou niet weten wat ze met een telefoon zou moeten. Op z’n vroegst als ze naar de middelbare gaan, eerder krijgen ze er van mij echt geen…

Esther: Mijn dochter was 10 toen ze hem kreeg, puur omdat ze alleen naar ballet gaat op de fiets. Zo kan ze appen dat ze er is of als er wat is.

Beeld: Shutterstock