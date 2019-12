Eens of oneens? ‘Voor de zoveelste keer ‘Home Alone’ kijken met Kerst hoort erbij’

KloIedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Voor de zoveelste keer ‘Home Alone’ kijken met Kerst, dat hoort er gewoon bij’.

Marriët: LOVE IT!

Wendy: Alle jaren enkel fragmenten gezien en dat wil ik graag zo houden.

Mariëlle: Ik ga voor Sissi, al jaren… blijft mooi!

Patricia: Zeker wel! En de kids gaan dit jaar ook meekijken.

Janette: Nou en of! Met de hele schoonfamilie eten, bankhangen, fotootje maken en Home Alone kijken. Anders is de kerst toch niet compleet?!

Gysèlle: Zoonlief zweert erbij dus wij kijken gezellig mee… al gaat het hem meer om de tweede helft van de film, als alle trucs en boobytraps uit de kast gehaald worden.

Elara: Zeker! Alleen de eerste en tweede film.

Seda: Klopt, blijft leuk!

Madelon: Heerlijk om dat hersenloos te gaan zitten kijken. Wij zijn voor!

Cindy: Verschrikkelijk!! Maar helaas twee pubers in huis die de films wel leuk blijven vinden.

Barbara: Alsjeblieft niet zeg. Nu is het echt meer dan genoeg geweest.

Marjon: Uiteraard! De guilty kerst pleasure van m’n kinderen en mij. Een paar jaar geleden zelfs in de bioscoop gezien.

Simone: Ik denk dat je kinderen moet hebben om zo’n film leuk genoeg te vinden om meer dan één keer te zien. Vond hem de eerste keer al haast niet om doorheen te komen, Zou echt een straf zijn als ik die nog eens moest kijken.

