Eens of oneens? ‘Eten doe je aan tafel, niet op de bank’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Eten doe je aan tafel, niet op de bank’.

Liesbeth: Eten doen wij op de bank. Samen maken we het eten in de keuken klaar, scheppen het daar op en kruipen vervolgens gezellig tegen elkaar aan op de bank. We kletsen bij over hoe de dag was en kijken dan vervolgens iets terug op tv wat we hebben opgenomen.

Janine: Ik eet altijd op de bank. Ik woon alleen, alleen aan tafel vind ik zo ongezellig.

Diana: Eens! Eten doe je aan tafel, zonder afleiding van tv/laptop/telefoon. Op die manier is het makkelijker om met aandacht te eten en raak je niet alleen fysiek beter en langer verzadigd, maar ook mentaal. #voedingspsychologie

Marit: Patat smaakt lekkerder voor de tv! Doordeweeks wel zo veel mogelijk aan tafel.

Petra: Ik ben alleen, dus eet lekker met mijn bordje op schoot voor de tv.

Danielle: Altijd aan tafel, of we nou met elkaar zijn of alleen. Even een rustig moment, dingen bespreken met elkaar. Ons zoontje van 1 eet ook altijd aan tafel.

Antoinette: Ja, en zonder telefoon! Even rust in deze hectische maatschappij.

Saskia: Gezellig samen aan een mooi gedekte tafel. Bijna elke dag. En als er heel, heel, heel af en toe iets bijzonders op tv is, een keer op de bank, zodat het dan zelfs feestelijk voelt.

Helene: Niets mooier dan als gezin aan samen de dag doornemen aan tafel!

Zijn mijn beste jeugdherinneringen…

Juliette: Waar anders? Echt niet op de bank met een bord op schoot, vreselijk.

