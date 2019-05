Eens of oneens? ‘Ieder kind heeft thuis een eigen kamer nodig’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Ieder kind heeft thuis een eigen kamer nodig’.

Lees ook

Eens of oneens? ‘Zo’n snikhete zomer als die van 2018 hoeft van mij dit jaar niet zo’

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Bibi: Ieder kind heeft een fijn thuis nodig!

Carolien: Samen slapen kan ook gezellig zijn hoor. Lekker klieren voor het slapen gaan enzo.

Bianca: Een eigen kamer is fijn maar geen moet. Een veilig liefdevol thuis is wat elk kind nodig heeft en verdient..

Ramona: Het zou fijn zijn als het kan, maar het is niet altijd mogelijk. Ik heb een huis met drie slaapkamers en heb ook drie kinderen. Zou ze graag alle drie een eigen plekje gunnen maar dat gaat niet lukken. Ik heb vroeger ook een kamer gedeeld met mijn zusje, niks mis mee.

Ayse: En wat als je daar de middelen niet voor hebt? Het belangrijkste is dat ieder kind een warm en liefdevol thuis heeft.

Rianne: Klopt, mits de mogelijkheid er is.

Bianca: Nee, zeker niet. Ik heb 8 kids en daardoor slapen de jongsten ook bij elkaar op de kamer. Ze vinden het gezellig en willen niet alleen slapen. Ze hebben een eigen plekje nodig, niet per se een eigen kamer.

Angela: Nee, hoor. Een eigen plekje op een gedeelde kamer vind ik zelfs beter. Ze hebben dan wel iets voor hunzelf, maar leren ook rekening te houden met een ander en respect te hebben voor een ander.

Claire: Een eigen plekje ja, een eigen kamer is niet strikt noodzakelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Shutterstock