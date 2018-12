Eens of oneens? ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Beter een goede buur dan een verre vriend.’

Celina: Beiden zijn waardevol maar ik ben enorm dankbaar voor al mijn lieve buren. Zou soms als alleenstaande moeder niet weten wat ik zonder ze zou moeten.

Yvette: Nou, dan heb ik graag nieuwe buren, want die van mij wil niemand hebben. Ik ga dan wel wat vaker naar mijn verre vrienden.

Saskia: Heb toevallig superbuurtjes, de familie Tak, en een fantastische vriend in Schotland! Buren zijn natuurlijk makkelijk als je bijvoorbeeld geen tomatenpuree of ui in huis hebt, en de kinderen af en toe naar hen toe konden toen ze nog klein waren. Maar door het appen en bellen in deze tijd ben ik gelukkig qua geestelijke nood erg makkelijk bij Steve in Schotland.

Annemarie: Een goede buur kan ook heel beklemmend zijn…

Jet: Absoluut!

Karen: Eens! Hoewel ik ook heel blij ben met onze ‘verre vrienden’ sinds wij in het buitenland wonen.

