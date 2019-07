Eens of oneens? ‘Afval scheiden is veel te veel gedoe’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Afval scheiden is veel te veel gedoe’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Jacqueline: Nee, hoor. Wij scheiden nu twee jaar (in ons oude huis hadden we geen plek voor aparte bakken) en we weten niet beter meer. Zelfs onze dochter van 4 vraagt bij alles in welke bak ze het moet gooien.

Inge: Niet mee eens, het was ooit even wennen, maar nu een gewoonte. Eerst een gedoe, nu een automatisme. En nu we in één keer om de oren geslagen worden met wat plastic met de natuur doet, een must… wel vraag ik mij af waarom er niet tien jaar eerder mee begonnen is. Eerst moet de natuur en dieren al zo beschadigd zijn voor er wordt ingegrepen.

Silvia: Niks doen is ook nutteloos. Kleine moeite, groot ‘plezier’ voor mens en milieu.

Wendelien: Vond ik eerst wel, maar doordat ik ‘moest’, toch overstag gegaan een paar jaar geleden. En het blijkt gewoon leuk te zijn!

Sharon: Ik scheid plastic, karton, oud papier, gft, rest, glas, en batterijen. Toch denk ik wel eens, waarom doen ze dit in het buitenland niet?! Ons kleine kikkerland kan helaas nooit zo’n groot verschil maken…

Kim: Je kan het jezelf makkelijker maken door een prullenbak met 2 of 3 vakken te gebruiken. Oud papier staat bij ons in een doos in een ongebruikte hoek van de keuken. Gft gaat in een klein bakje op het aanrecht. Restafval en PMD gaat gewoon in onze tweevaksprullenbak. Prima te doen blijkt uit ervaring.

Anja: Ik vind dat het weinig moeite kost, om zo een steentje bij te dragen aan het milieu!

Marjolein: Welnee. Dat is een kwestie van gewoonte. Zit binnen een maand in je systeem. Gewoon doen.

Beeld: Shutterstock