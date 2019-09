Eens of oneens? ‘Meatless Monday zou net zo normaal moeten zijn als Woensdag Gehaktdag’

Iedere week plaatsen we een stelling op Facebook en Instagram, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde dingen denken. Deze week: ‘Meatless Monday zou net zo normaal moeten zijn als Woensdag Gehaktdag’.

We verzamelden jullie meningen over deze stelling. Hoe denk jij erover? Klik hier om mee te praten!

Annie: Onzin.

Ilona: Dat bepaal ik nog altijd zelf. Ieder voor zich.

Gemma: Wij proberen één keer per week vegetarisch te eten. Niet per definitie op maandag, maar wij eten ook niet altijd gehakt op woensdag.

Milou: Jazeker! Iedereen zou prima een dagje zonder vlees kunnen. Dat is zo slecht nog niet.

Sabine: Wij hebben laatst besloten naast een visdag op woensdag nu ook een vegetarische dag met een vleesvervanger in te stellen voor een beter milieu. Ook de kinderen vonden het lekker en er is tegenwoordig keus genoeg.

Conny: Afgelopen maandag onze eerste Meatless Monday gehad. Op Pinterest een recept gezocht. Voortaan elke maandag vleesloos!

Rianne: Ik denk eerder dat one day a week meatless eten normaal moet zijn.

Marleen: Helemaal mee eens, onze kids weten al niet beter. Als ik op maandag eens per ongeluk het verkeerde beleg op brood doe, zijn zij degene die mij verbeteren! “Het is vleesvrije maandag, mam..!”

Eline: Hoeft wat mij betreft niet per se op maandag, maar minimaal één keer per week geen vlees zou normaal moeten zijn.

Elvira: Natúúrlijk is dit waar! Woensdag Gehaktdag komt uit de tijd van onze oma’s en moeders. Was toen logisch/normaal, maar het is echt tijd voor vernieuwing!

Beeld: Shutterstock