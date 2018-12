Hoofdredacteur Marije: ‘Ik besloot ieder negatief gevoel rondom kerst voor altijd uit te bannen’

Marije Veerman (36) – de hoofdredacteur van Flair – woont met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (6) in Purmerend.

Traditie

Soms sluipt het er gewoon in. Dat je jezelf ineens hoort zeggen dat de boom dit jaar niet meer zo groot wordt. Dat je al begint te zuchten als je alleen al denkt aan de kerstversiering die van zolder moet worden gehaald. Gewoon omdat het leven al druk en uitdagend genoeg is zonder al die poespas. Ik had dat dus de laatste twee jaar. Vorig jaar kwam er zelfs voor het eerst sinds ooit een boom die niet hoger kwam dan de tafel. De kerststal kwam niet eens van zolder. En ook dit jaar voelde ik weer die vreemde knoop. Alsof kerst was vervallen tot enkel extra werk.

‘Ik dacht aan al die kerstdagen die ik als kind had doorgebracht’

Toen kwam dat moment waarop ik op een luie zondagmorgen langs een kerstfilm op tv zapte. Ik weet niet eens meer welke het was, ik viel er middenin, maar op een zeker moment sprak een vader tegen zijn inmiddels volwassen zoon die niets van Kerstmis moest hebben: ‘De kersttraditie is wat generaties met elkaar verbindt.’ En ik weet niet waardoor het kwam, maar het raakte me. Ik dacht aan al die kerstdagen die ik als kind had doorgebracht. Dat ik elk jaar weer samen met mijn vader de kerstboom uit ging zoeken. Dan stond ik bovenop een berg kerstbomen om de allermooiste en allergrootste ertussenuit te pikken. Met het hars nog klevend aan onze handen dronken we dan warme chocomel met slagroom. En dat ik dan daarna altijd bij mijn oma de kerststal op mocht zetten. Een kerststal die ze weer geërfd had van haar moeder. Elk jaar weer deden we dat. Tot dat moment dat ze te oud geworden was en de kerststal bijna symbolisch aan mij overdroeg. Om datzelfde weer met mijn kinderen te doen. Hoe kon het dat ik dat was vergeten? Welke herinneren wilde ik míjn kinderen eigenlijk meegeven?

Daar, op dat moment, besloot ik ieder negatief gevoel rondom kerst voor altijd uit te bannen en kocht ik niet één, maar, maar liefst twee bomen. Gewoon om in te halen.

