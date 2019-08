Love it! De donuts van Dunkin’ scoor je binnenkort gewoon bij deze supermarkt

Dol op de donuts van Dunkin’, maar zit er geen filiaal van de keten bij jou in de buurt? Als je wél een Jumbo om de hoek hebt, hebben we goed nieuws voor je.

Probeer de verleiding nu nog maar eens te weerstaan als je de volgende keer boodschappen gaat doen, want Dunkin’ en Jumbo hebben de handen ineengeslagen. Dat betekent dat de overheerlijke donuts binnenkort óók gewoon in de supermarkt te vinden zijn. Yum!

Lees ook

Nóg een reden om naar Disney World te gaan: deze Mickey Mouse-donuts zijn fantastisch



Twee of vier

Vanaf 4 september vind je de voorverpakte donuts exclusief bij 670 filialen van de supermarktketen. Ze zijn verkrijgbaar in de populaire smaken Boston Kreme, Cacoa Hazelnut, Strawberry Sprinkle en Cheesecake Crumble. Je koopt ze in verpakkingen van twee of vier. In die van twee zitten combinaties van de smaken Strawberry Sprinkle, Cheesecake Crumble en Boston Kreme; in het doosje van vier vind je alle vier de varianten. Wij zeggen: aftellen tot 4 september! En gelukkig hoef je daar nog maar een kleine week geduld voor te hebben.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Dunkin’