Déze artiest gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival

Het duurde even, maar ein-de-lijk weten we het. Duncan Laurence is degene die Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. Dat heeft de AVROTROS zojuist bekendgemaakt.

Lees ook: Zien: Temptations Fabiola deed blijkbaar ooit mee aan het Junior Songfestival

Duncan Laurence, de artiestennaam van Duncan de Moor, deed vier jaar geleden mee aan ‘The Voice of Holland’, waar hij in het team van Ilse DeLange zat. Hij schopte het tot de liveshows, maar haalde de finale destijds helaas niet.

Grote stap

Na zijn deelname aan de populaire talentenshow is Duncan altijd druk bezig geweest met muziek, ondanks dat hij niet volop in de spotlights is geweest. Het Eurovisiesongfestival is dan ook een ontzettend grote stap in zijn carrière.

Mei

In mei kunnen we ons weer opmaken voor het Eurovisiesongfestival, de 64ste editie alweer. Op 14 mei vindt de eerste halve finale plaats, de tweede volgt op 16 mei. De grote finale wordt op 18 mei uitgezonden.

Bekijk hieronder de blind audition van Duncan bij ‘The Voice’. Wat denk jij, is hij een kansmaker?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP