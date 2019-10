Twitter gaat los op bizar klef stel in seizoensstart ‘Droomhuis gezocht’

In ‘Droomhuis gezocht’ gaan Nederlandse stellen op zoek naar een leuk optrekje in het buitenland. Maandagavond is een nieuw seizoen van start gegaan, waarin Sebastiaan en Shah Rukh samen met presentator Sybrand Niessen op zoek gingen naar een huis op het Griekse eiland Zakynthos.

Verliefd op Griekenland

Sebastiaan en Shah Rukh leerden elkaar kennen in Australië en gingen samenwonen in Amsterdam. Door een goede vriend uit Griekenland werden ze verliefd op het land en besloten ze een appartement te kopen op het prachtige eiland Zakynthos.

Lees ook

Thuiswinnaar ‘Miljoenenjacht’ verbaast kijkers met een wel heel opmerkelijke wens

Communiceren

Het stel bekijkt verschillende huizen op het eiland, maar het zijn niet de woningen die de aandacht van de kijkers trekken. Het stel blijkt er namelijk nogal een merkwaardige manier van communiceren op na te houden. Dat, samen met een dosis klefheid waar je maag van omdraait, zorgt voor hilarische reacties van de kijkers. Zo schrijft iemand “Hij ziet eruit als haar zoon, maar hij behandelt háár alsof zij zijn dochter is” en slaat daarmee de spijker op z’n kop:

Benieuwd naar de zoektocht van het stel (of al die andere details waar Twitter niet over uitgepraat raakt)? Hier kun je de aflevering terugkijken.

Hij ziet eruit als haar zoon, maar hij behandelt háár alsof zij zijn dochter is.

Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder. #DroomhuisGezocht pic.twitter.com/bQzQNB9INu — 🅹🌞🅷🅽 (@John_Rdam) October 28, 2019

Het stel lijkt net een Grieks gerecht: Kleftekki 🤝 #droomhuisgezocht — desiree (@deesiedees) October 28, 2019

Hebben die lui net verkering of zijn ze aan elkaar gekit? #droomhuisgezocht — Tas (@tasvolverhalen) October 28, 2019

Ze kan nog niet los lopen denk ik 😖#droomhuisgezocht — Erika Zeegers (@erikazeegers) October 28, 2019

#droomhuisgezocht Wat doet die vent denigrerend tegen zijn vriendin/vrouw, net of hij tegen een meisje van 8 jaar met een Tina-abonnement praat 🥴🤢🤮 Hij hinnikt als een paard en houdt haar hand zo stevig vast, of ze elk moment de benen kan nemen! @OmroepMAX pic.twitter.com/Nbab64Sz7C — Arjan van den Berg (@ArjanZevenaar) October 28, 2019

Ben ik de enige die jeuk krijgt van #droomhuisgezocht vanavond? — Inge Goris (@IG1978) October 28, 2019

#droomhuisgezocht ik denk dat zij naast hem in de auto in een maxicosi zit. — Joost Koenders (@Joost_Koenders) October 28, 2019

Ik vraag me wel af waar die 2 kinderen het van gaan betalen. #droomhuisgezocht — Mike van der Kruk (@Mikevdkruk) October 28, 2019

Is dit nog gezond? – Een bezorgde kijker#droomhuisgezocht — Tas (@tasvolverhalen) October 28, 2019

#droomhuisgezocht als je aan dit programma mee wil doen moet je wel de hele uitzending hand in hand lopen 🤭 mijnheer is trouwens 41 maar lijkt wel 24. Heb steeds 't gevoel dat ie zich om z'n dochtertje bekommert 🤷🏼‍♀️ — Syson58🙋🏼‍♀️ (@Syson58) October 28, 2019

Hij praat tegen haar alsof ze een klein kind is ofzo. Houdt haar ook steeds vast voor het geval ze weg rent. #droomhuisgezocht — roos.. (@roos_2304) October 28, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Still