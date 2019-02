Ook zo’n hekel aan wassen? Er bestaat nu droogshampoo voor je kleding

Wordt je haar met de dag vetter, maar stel je een wasbeurt het liefst nog een paar dagen uit? Dan is droogshampoo je beste vriend. Goed nieuws: er bestaat nu ook een droogshampoo voor je favoriete blouse en jeans.

Fris 2.0

Heb je onder de douche net bedacht wat je vandaag aan gaat doen, trek je het uit de kast en kom je erachter dat die blouse toch niet meer helemaal fris ruikt. Maar vies is-ie nou ook weer niet. Of een jeans die je al een week hebt gedragen, maar nog niet hebt gewassen omdat er nog geen vlek in zit. Sprayde je er eerst misschien nog wat deo overheen, nu kun je je hart ophalen met de droogshampoo van Day2.

En ook nog eens kreukvrij

Je gebruikt de spray als volgt: leg het kledingstuk op bed, spray de droogshampoo eroverheen en hang het item even aan een kledinghaakje. Als we de makers moeten geloven, ruikt je blouse of top binnen 5 minuten weer fris en fruitig. Ook fijn: de spray zorgt er bovendien voor dat kreukels voor een groot deel verdwijnen.

Lekker groen!

Door de spray te gebruiken, draag je ook nog je steentje bij aan een beter milieu. Want naast dat je de wasmachine minder vaak aan hoeft te zetten (dat scheelt in ieder geval al líters met water) is de spray zelf ook hartstikke groen. Zo is Day2 volledig CO2-neutraal en planeetvriendelijk. Hoe mooi is dat?

Je kunt de droogshampoo op alle soorten kleding gebruiken. Een flesje Day2 droogshampoo shop je hier voor €8,65.

Dit bericht bekijken op Instagram Go from just-worn to just-washed in 15 minutes! #Day2 Een bericht gedeeld door Day2 (@day2) op 13 Sep 2018 om 2:53 (PDT)

Bron: Libelle | Beeld: iStock