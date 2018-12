Heftige beelden: zo snel kan een droge kerstboom in brand vliegen

In de decembermaand is een kerstboom dé eyecatcher van menig woonkamer. Heb jij ook enorm veel tijd en moeite gestoken in het optuigen van de jouwe? Dan wil je waarschijnlijk dat-ie zo lang mogelijk mooi blijft. Regelmatig water geven is de sleutel tot succes, maar dat zal je ook moeten doen voor je eigen veiligheid.

De kerstboom water geven voorkomt niet alleen dat de naalden uitvallen, maar zorgt er bovendien voor dat het risico op brand aanzienlijk verkleint. Een video van een Amerikaanse overheidsinstantie brengt in beeld hoe snel het kan gaan (het filmpje vind je onderaan het artikel).

Iedere dag bijvullen

Het klinkt misschien overdreven, maar het is belangrijk dat de stam vijf centimeter onder water staat en het iedere dag bijgevuld wordt. Volgens de brandweer kan een kerstboom in een verwarmde ruimte overigens maar drie weken lang vocht vasthouden, dus na die tijd zal je toch echt beter afscheid kunnen nemen van die gezellige boom. Verliest jouw exemplaar veel naalden en zijn mooie, groene kleur? Ook dan is het verstandig om ‘m de deur uit te doen. Tip: zorg voor een goed werkende rookmelder in de ruimte waar jouw kerstboom staat en zet ‘m niet pal naast de gordijnen.

