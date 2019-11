Jaaa: nóg drie kandidaten ‘Wie is de Mol?’ 2020 bekendgemaakt

Langzaam maar zeker komen we ein-de-lijk te weten welke bekende Nederlanders we terug gaan zien in het jubileumseizoen van ‘Wie is de Mol?’. Dinsdagavond kwam de teller op vijf te staan en bleef het nog gissen naar de overige kandidaten, maar nu zijn er opnieuw drie deelnemers bevestigd.

Vandaag is via NU.nl bekend geworden dat Anita Witzier meedoet aan Wie is de Mol? 2020. Ook de deelname van zanger Rob Dekay is bevestigd, zo werd verteld in de ochtendschow van Bart Arens op NPO Radio 2.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Nathan Rutjes

Op dezelfde radiozender is vanmiddag verklapt dat Nathan Rutjes te zien is in het jubileumseizoen van het populaire programma. Hoewel de voormalig profvoetballer in een eerdere uitzending van Gijs Staverman op NPO Radio 2 ontkende mee te doen aan Wie is de Mol? 2020, bevestigde hij nu tóch in het nieuwe seizoen op te duiken. “Geloof me, het heeft me echt pijn gedaan”, aldus Nathan. “Ik kon destijds niet anders dan ontkennen.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Andere kandidaten

Andere deelnemers zijn dinsdag al bekendgemaakt. Dat zijn: Claes Iversen, Miljuschka Witzenhausen, cabaretier Johan Goossens, actrice Jaike Belfor en acteur Buddy Vedder. Shownieuws op SBS6 en Ladies Night op Net5 maken woensdagavond de laatste kandidaten bekend. De kans is groot dat daar Leonie ter Braak nog bij zit.

Lees ook

In je agenda: op déze datum gaat het jubileumseizoen van ‘Wie is de Mol?’ van start



Locatie

Ook is eerder al bekendgemaakt waar het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? zich afspeelt. Waar molloten aanvankelijk dachten dat dit Nieuw-Zeeland zou zijn, blijkt toch China de locatie te zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram 🇨🇳 #widm #wieisdemol Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros) op 26 Nov 2019 om 6:53 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram