Door dít trucje sta je elke dag vrolijk op

Je hebt mensen die ’s ochtends met een lach opstaan, maar ook mensen bij wie het eerst even op gang moet komen. Behoor jij tot die laatste categorie? Dan hebben wij de gouden tip voor jou.

Het trucje? Een bos bloemen op je nachtkastje zetten! Dat is niet bepaald een straf, toch?

Boost

Nancy Etcoff, professor in de klinische psychologie, deed in samenwerking met The Society of American Florists onderzoek naar hoe bloemen je gemoedstoestand kunnen beïnvloeden. Uit dit onderzoek kwam dat een bos bloemen je humeur een flinke boost geeft voor de rest van de dag.

Minder angst en stress

Dit komt doordat bloemen angst- en stressgevoelens verminderen, wat ook een positief effect heeft op je slaap. Je zou dit al na een paar dagen kunnen merken. Ook bleek uit het onderzoek dat je al binnen een week meer medeleven voelt voor anderen. Een boeketje bloemen is een lust voor het oog én de geest, dus.

Bron: Libelle