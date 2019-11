DIY: op deze drie manieren kun je oude stoelen nieuw leven inblazen

Oude stoel of kruk in de schuur staan? Met deze DIY-tips tover je hem in no time om in een ware eyecatcher.

1. Fijn zitje

Dit heb je nodig:

klapkrukje met canvaszitting

potlood

wol

borduurnaald met groot oog

Zo maak je het:

Kies een mooie tekst, woord of figuur en schrijf met een dunne potloodlijn op het doek. Borduur dit vervolgens in de stof.

2. Gaatje meer

Dit heb je nodig:

houten stoel met gladde zitting

gatenzaag met opzetstukken in verschillende formaten

schuurpapier

verf

kwast

Lees ook

#DIY: met deze twee ideeën steek je foto’s in een origineel jasje



Zo maak je het:

Boor met een gatenzaag gaten in verschillende grootte in de zitting van de stoel. Let op: boor niet te veel gaten, want anders verliest de stoel zijn stevigheid. Schuur de stoel en verf hem dan in de gewenste kleur.

3. Tape & dip

Geef een stoel of krukje een hippe en snelle make-over door de poten te beplakken met washi tape. Ook leuk: de stoel- poten ‘dippen’ met verf. Plak schilderstape op de poten en verf de onder- kanten in de gewenste kleur. Nóg leuker: doe het allebei!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Productie & styling: Rosalie Noordam | Fotografie: Anouk de Kleermaeker