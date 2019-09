DIY: zo tover je een oude stoel om in een ‘nieuwe’ interieur musthave

Oude stoel of kruk in de schuur staan? Met deze tips tover je hem in no time om in een ware eyecatcher.

Dit heb je nodig:

oude (bar)kruk

watervaste stift

schuurpapier

verf

kwast

blanke acryllak Zo maak je het: Schuur en verf de kruk en laat goed drogen. Zoek naar inspirerende teksten, afbeeldingen en lettertypes en teken ze met een watervaste stift op de kruk. Spuit de kruk in met blanke acryllak, dit zorgt ervoor dat de stift niet meer afgeeft.

