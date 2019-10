#DIY: met deze twee ideeën steek je foto’s in een origineel jasje

Je leukste foto’s verdienen alle aandacht. Met deze tips én een beetje creativiteit geef je ze een prominente plek in huis.

1. Aan het lijntje

Dit heb je nodig:

houten plaat

schoolbordverf

touw

kleine knijpers

masking tape

krijt

Zo maak je het:

Verf de plaat met schoolbordverf. Bevestig het touw aan de achterkant van het bord en hang er met de knijpers (eventueel versierd met masking tape) de foto’s aan. Met krijt schrijf je mooie herinneringen bij de foto’s.

2. Achter glas

Dit heb je nodig:

lege jampotjes met deksel

foto’s

masking tape

glasstift (bij hobbywinkels)

Zo maak je het:

Stop dierbare foto’s, mooie kaarten of leuke labels in een goed schoongemaakt potje. Plak een randje masking tape rondom het deksel en draai de pot om. Zet er een toepasselijk tekstje of een tekening op met een glasstift.

Productie & styling: Leonie Mooren | Fotografie: Anouk de Kleermaeker