DIY: 5x originele en toffe knutselideeën met kraftpapier

Een tafelloper, kaartjes, labels, boodschappenlijstjes: zomaar wat leuke dingen die je van kraftpapier – je weet wel, dat stevige, bruine inpakpapier – kunt maken.

1. Wat hebben we ook alweer nodig?

Vergeet priegelige boodschappenbriefjes: hang een rol kraftpapier aan een touw op in de keuken. Hang er een marker of pen bij. Zo kun je meteen opschrijven wat je nodig hebt en is de lijst altijd up-to-date. Tip: maak een foto van de lijst met je telefoon, handig voor in de supermarkt.

2. Op de tekentafel

Simpel en snel gemaakt: een tafelloper. Leg de rol kraftpapier in de lengte over de tafel en knip af aan de randen. Zet servies op tafel en schrijf erbij wat erop ligt of erin zit. Teken placemats, pijltjes, bloemetjes, kortom: laat je creativiteit de vrije loop.

3. Ingepakt

Dit heb je nodig voor de envelop:

kraftpapier

grote knoop

naald

(wol) draad

witte verf

potlood

marker

schaar

lijm

Zo maak je het:

Knip uit een stuk papier een lange rechthoek. Vouw de zijkanten één centimeter om en vouw het papier, zodat er een zakje ontstaat. Houd er rekening mee dat je aan één kant een stuk papier overlaat, waarmee je de envelop dicht kunt vouwen. Rijg het draad door de naald en naai hiermee de knoop vast aan het papier. Plak vervolgens de omgevouwen randjes van het papier aan elkaar en laat goed drogen. Vouw het stuk papier van de langere kant over de envelop en maak daar een draad aan vast. Om de envelop te sluiten, wikkel je het draad om de knoop heen. Doop de achterkant van een potlood in witte verf. Stempel daarmee de stippen op de envelop.

4. Lekker labelen

Steekjes:

Bedenk een pakkend woord en borduur de letters met naald en draad door het papier. Plak op de achterkant een stuk kraftpapier, zodat de afwerking niet te zien is en het label mooi stevig is. Knip het papier op labelformaat en maak er een gaatje in met een perforator.

Knopen:

Teken met een stift op een stuk kraftpapier een pot. Naai vervolgens een aantal knopen op het papier, zodat het lijkt alsof de knopen in de pot zitten. Plak een stuk karton op de achterkant en knip het label op het juiste formaat. Gaatje erin, klaar!

Touwtje:

Neem een grof stuk touw en leg dit zo op het papier dat er een woord ontstaat. Gebruik naald en wol om het touw op diverse punten vast te stikken. Plak een stukje kraftpapier aan de achterkant voor meer stevigheid. Dan is het label ook meteen mooi afgewerkt.

5. Kunsthal

Maak verschillende lijstjes. Teken erop of beschilder ze en hang je kunstwerkjes erin. Leuk voor kindertekeningen: elke week weer een andere kunstmuur! Hang de lijstjes en hun creatieve inhoud aan de muur met plakgum of tape, zo hoef je geen gaten in de muur te boren.

Productie & styling: Rosalie Noordam | Fotografie: Anouk de Kleermaeker