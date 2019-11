DIY: Dromenvanger voor de kinderkamer à la Flair’s Marije

Voor alle nachtmerries of denkbeeldige monsters onder het bed is er eigenlijk maar één oplossing: een dromenvanger. Deze maak je heel makkelijk zelf, samen met je kids. Een leuke middag samen met elkaar én een goede nachtrust in één klap; wat wil je nog meer?

Flair’s hoofdredacteur Marije ging aan de slag en maakte deze eyecatcher van een dreamcatcher.

Dit heb je nodig:

Een paar takken, van een knotwilg bijvoorbeeld

Vork

Bolletjes wol van verschillende kleuren

IJzerdraad

Schaar

Leuke bedeltjes en hangertjes

Zo maak je het:

Knip een paar takken af van een knotwilg

Buig die in een rondje en zet deze vast met een stukje ijzerdraad

Wikkel een bolletje wol of een stukje touw kriskras om de takkencirkel zodat je een soort stervorm krijgt. Daarna kun je aan de slag met de hangers

Zoek naar leuke herinneringen die je nog in huis hebt liggen. Zoals een mooi kettinkje, een bedeltje, veertjes, schelpen ect. Ook kun je de touwtjes die je eraan hangt op leuken met kraaltjes hier en daar

Voor de poppetjes gebruikte ik wol en een vork. Wol rond de vier pennen van de vork wikkelen tot hij dik genoeg is dan haal je draadje tussen de twee pennen van de vork door en knoop je vast. draadjes openknippen.

Knip deze een beetje bijknippen en voila!

Leuk voor in de kinderkamer, maar ook in de slaapkamer, want je kan alles aan de dromenvanger hangen wat je wilt.

Tip: Wissel ook in grootte van de cirkel, bijvoorbeeld juist een hele kleine met lange veren eraan of een hele grote.