#DIY: 5x originele cadeautjes die je zelf in elkaar kunt knutselen

Even krap bij kas? Maak zelf een cadeautje. Dat is attent, betaalbaar, persoonlijk én uniek. Flair zet vijf originele ideeën voor je op een rij.



1. Prikkelend

Dit heb je nodig:

wijnkistje

stuk softboard

verf

kwast

houtlijm

Zo maak je het:

Laat het softboard op maat zagen (bij de bouwmarkt), zodat het in het kistje past. Lijm het stuk softboard met een dikke laag houtlijm op de bodem van het kistje. Verf kistje en board in één kleur et voilà: een uniek ingelijst prikbord.

2. Tijd voor thee

Dit heb je nodig:

theezakjes

leuk papier, karton, kaartjes

schaar

lijm

Zo maak je het:

Vervang het label van het theezakje door een label met een persoonlijke wens of mooie spreuk.

3. Koek in pot

Dit heb je nodig:

kant-en-klaarmix voor koekjes

cacao- poeder

2 kommen

lege pot

label

touw

krant

pen

schaar

Zo maak je het:

Verdeel de mix over twee kommen, meng door de ene helft cacaopoeder. Vul de pot met laagjes witte en bruine mix. Maak een label en schrijf er iets op voor de jarige. Op de achterkant kun je het recept schrijven en hoe warm de oven moet zijn. Leg het deksel op krantenpapier, trek het om en knip een rondje met minstens 3 cm extra. Span het om het deksel en bind er een touwtje om.

4. Pretty chocolade

Dit heb je nodig:

reep chocolade

oud boek of oude tijdschriften

plakband of masking tape

Zo maak je het:

Haal de wikkel netjes van de reep af. De wikkel is je mal voor de nieuwe wikkel. Zoek in een oud boek mooie plaatjes of neem een stuk papier met alleen letters, ook leuk. Je kunt ook zelf een mooi patroon tekenen op wit papier. Vouw het papier om de chocolade heen en plak het aan de achterkant vast met een tapeje.

5. Wat zullen we erin doen?

Dit heb je nodig:

oude doosjes

leuk papier, karton, kaartjes, poëzie- plaatjes, knipsels, stickers

masking tape

plakband of vernis

Zo maak je het:

Beplak en versier de bovenkant van het doosje met masking tape, papier en poëzieplaatjes. Als je tevreden bent over je ‘schilderijtje’, beplak het geheel dan met plakband of bestrijk het met vernis, zo krijg je mooie glimmende bovenkant en een goede beschermlaag.

Productie & styling: Leonie Mooren | Fotografie: Anouk de Kleermaeker