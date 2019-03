Dit is waar je de 6000ste ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ aflevering al kunt zien

Het houdt de gemoederen al een tijdje flink bezig. Dan hebben we het natuurlijk over de 6000ste aflevering van ‘Goede Tijden Slechte Tijden’, die op vrijdag 5 april wordt uitgezonden en maar liefst een uur (!) duurt. In de jubileumaflevering zullen we afreizen naar Lapland, waar Amir zijn vrijgezellenfeest viert. Eerder kregen we al een sneak peek van deze bijzondere GTST-aflevering en hoewel we eigenlijk nog een week moeten wachten, is de spannende uitzending nú al ergens te bekijken.

Iedere echte GTST-fan kan natuurlijk niet wachten om de 6000ste Goede Tijden Slechte Tijden aflevering te zien. Videoland-abonnees kunnen hun hart ophalen, want sinds dit weekend staat de jubileumaflevering al op de streamingdienst.

6000ste Goede Tijden Slechte Tijden aflevering

Mocht je geen abonnement op Videoland hebben, dan moet je helaas nog een week wachten, want de 6000ste Goede Tijden Slechte Tijden aflevering wordt op vrijdag 5 april uitgezonden op RTL 4. Wat je kunt verwachten? Een heleboel sneeuw, Sarah Chronis al de Lapland-gids Romy Dublois, een hoop sneeuwscooters en zelfs een heel heftig ongeluk waarbij het niet zeker is of één van de personages het wel overleeft… Verder zullen we niet te veel voor je spoilen. Cliffhangers alom, dus mocht je geduld opraken dan weet je nu waar je terecht kunt.

Bekijk hieronder alvast de bloedstollende trailer:

Beeld: RTL