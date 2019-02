Na de Ice bucket-challenge, Kiki-Challenge, What the Fluff-challenge en #10YearChallenge zien we nu een nieuwe trend voorbijkomen: de koala-challenge. De challenge is over komen waaien uit Australië, waar overal koppels te zien zijn die deze challenge op het strand uitvoeren.

Op social media gaan de laatste tijd overal video’s rond van koppels die meedoen aan deze challenge. Wat houdt het in? Het nadoen van een koala. Klinkt simpel, maar het blijkt uiteindelijk nog een best lastige challenge te zijn. De bedoeling is dat één van de twee rechtop blijft staan terwijl de ander als een koala rond zijn/haar lichaam klimt, zonder te vallen.

Uitdaging

De koala-challenge is niet voor amateurs en vereist sterke spieren én een flinke dosis evenwicht om niet te vallen en blessures op te lopen. Wil je de challenge ook doen? Dan raden wij je aan deze boven een zacht oppervlak -bijvoorbeeld op het strand- te doen.

Bron: HLN | Beeld: iStock