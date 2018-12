Niks groen en rood! Dít is de verrassende kerstkleur van dit jaar

De trends op het gebied van kerst veranderen elk jaar weer. Je kunt natuurlijk altijd op safe spelen en kiezen voor rood en groen. Maar mocht je dit jaar eens lekker willen uitpakken? Dan is dít de verrassende kerstkleur van 2018.

Lees ook

In welke foute kersttrui zit jij dit jaar onder de boom? Doe nu de test!

Trend

De kleur die je dit najaar veel ziet, is (zacht)roze. Veel bekende woonmerken hebben deze kleur in hun najaarscollectie verwerkt en ook met kerst kunnen we niet achterblijven. Op kerstmarkten zie je deze kleur regelmatig voorbijkomen. De laatste kersttrend voor 2018 is dus eigenlijk vooral een woontrend. Ideaal, want zo past je kerstboom perfect in je interieur thuis.

Warm en gezellig

Om ervoor te zorgen dat je kerstboom geen zuurstok wordt, kun je het beste gaan voor lichtroze. Maar ook daarin bestaan verschillende tinten. De hoofdkleuren dit jaar zijn: wildroze, poederroze en zalm. Door wat grijs eraan toe te voegen maak je het geheel rustiger en past het allemaal wat beter bij elkaar. Bovendien zorgen verschillende kleuren voor warm en gezellig effect. De woonkamer ziet er binnen de kortste keren heel feestelijk, maar ingetogen en stijlvol uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock