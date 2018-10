Dit is de hipste plant van het moment en past in ieders interieur

Vandaag de dag mogen een paar groene kamerplanten niet ontbreken in je interieur. Maar als je nóg meer kleur in huis wil halen en de laatste trends wil volgen, is de orchidee de plant die je moet hebben. En in zo veel verschillende varianten en kleuren is er altijd eentje die bij jouw stijl past.

Orchideeën weten niet alleen voor meer sfeer te zorgen in jouw interieur, maar verklappen ook een stukje van jouw persoonlijkheid. Omdat er duizenden soorten bestaan, is er namelijk altijd wel eentje die bij jouw interieur past, of je nou liefhebber bent van een industriële, romantische of basis stijl.

Show who you are

Dat is bovendien het idee achter de driejarige campagne ‘We feel better around orchids: show who you are’ van de EU, waarvan interieurstyliste en influencer Lindy de Graaf dit derde jaar de ambassadrice is. ‘Ik ben dol op planten in huis, ze kunnen echt het gevoel van thuis creëren,’ aldus Lindy. ‘In je interieur laat je veel van je persoonlijkheid zien, je eigen stijl. Omdat er zo ontzettend veel orchideeën zijn past er altijd wel één bij jouw interieur. Daarnaast kan je met de styling alle kanten op. Iedereen kent wel het beeld van een enkele Phalaenopsis in een sierpot, ik zie het juist als mijn uitdaging om mensen te laten zien wat je allemaal nog méér kunt met orchideeën.’

Zo fleurt-ie je interieur op

Om je een handje op weg te helpen, geeft Lindy de nodige tips om ervoor te zorgen dat de orchidee ook helemaal in jouw interieur past. Of je nou een industrieel, romantisch of basic interieur hebt.

1. Stoer randje

‘Door je orchidee in een metalen of betonnen pot te zetten creëer je gemakkelijk een industriële look,’ adviseert de interieurstyliste. ‘Met haar schitterende paars- en bruintinten past de Zygopetalum helemaal in deze stijl. Bruin is immers het nieuwe zwart!’

2. Romantische uitstraling

Voor een romantische uitstraling kun je een orchidee zonder pot op een vintage schaaltje zetten. Lindy: ‘De Dendrobium Nobilé is niet alleen vanwege haar roze kleur perfect hiervoor, maar ook haar stevige kluit zorgt ervoor dat ze goed blijft staan zonder pot.’

3. Lekker laten hangen

Hangplanten zijn hipper dan ooit! Maar waarom zou je kiezen voor de ‘standaard’ hangplanten als je ook een kleurrijke orchidee kunt laten hangen? ‘Een Vanda is bij uitstek geschikt hiervoor, omdat deze plant luchtwortels heeft. Met een ijzeren draad als ophangsysteem voeg je net dat industriële tintje toe.’

4. Donkere (bad)kamer

Geloof het of niet, maar een orchidee doet het ook goed in de badkamer. ‘Zet bijvoorbeeld een glanzende koperen pot met een sierlijke dieprode Cymbidium naast het bad,’ tipt Lindy. Is je badkamer iets donkerder? ‘Combineer dan een pastelkleurige pot met een Phalaenopsis in een rijke paarstint, dé romantische kleur van dit jaar.’

5. Helemaal van nu

In de interieurs van nu zie je veel industriële details terug. Heb je een ijzeren raamwerk in huis? Fleur deze dan op met de welbekende Phalaenopsis die je met pot en al eraan hangt. ‘Ga je voor een echt ruw randje, kies dan voor een stuk wapenbeton in plaats van een ijzeren memoboard.

Test!

Met ruim 25.000 verschillende soorten is de orchidee een van de meest veelzijdige planten die er betaan en is er hoe dan ook een type dat jouw interieur opfleurt. Welke soort het beste bij jou interieur past? Doe de test! En bij jouw uitslag krijg je ook styling- en verzorgingstips! Leuk en handig, zo kun je meteen zelf aan de slag.

