Dit doen de meeste mensen als ze niet blij zijn met hun kerstcadeau

Het is jou vast ook weleens overkomen: dat je tijdens kerst (of een andere gelegenheid) een cadeau uitpakt waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent. En dan meteen voel je je schuldig, want degene die het cadeau geeft heeft daar waarschijnlijk echt zijn best voor gedaan.

Je bent gelukkig niet de enige. Uit onderzoek van Groupon blijkt dat ruim 80 (!) procent van de 1462 ondervraagden niet eerlijk is als hij of zij het cadeau eigenlijk niet zo leuk vindt. Maar liefst 65 procent geeft aan te glimlachen (als een boer met kiespijn) en te zeggen hoe leuk ze het cadeau vinden, ondanks het feit dat ze er eigenlijk helemaal niet blij mee zijn. Slechts 1 procent vertelt de gever van zijn of haar cadeau de waarheid.

Speel op veilig

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de cadeautjes vaak worden weggestopt in de kast of aan iemand anders worden doorgegeven. En dat is zonde, want het heeft in de meeste gevallen toch aardig wat geld gekost. Ga dus altijd voor safe en kies iets waarvan je zeker weet dat diegene het cadeau geweldig gaat vinden. En pak je vol teleurstelling iets uit? Dan duurt eerlijkheid nog altijd het langst!

Bron: Grazia | Beeld: iStock