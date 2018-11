Dit is de simpelste manier om je dekbedovertreksets bij elkaar te houden

Het klinkt vrij eenvoudig om de verschillende onderdelen van een dekbedovertrekset bij elkaar te houden, maar in de praktijk kan het nog best een lastige opgave zijn. Eindstand: je moet je bed opmaken met een bij elkaar geraapte set. En dat oogt toch een beetje rommelig.

Niet alleen het compleet houden van de dekbedovertreksets kan een opgave zijn, al die losse stukken kunnen ook voor een rommeltje zorgen in de kast. House & Home Pride – een Amerikaans Twitteraccount – komt met een handige tip.

De Amerikanen delen een huishoudtip die je veel eerder had willen weten. Je dekbedovertrekset opbergen doe je namelijk het beste op de volgende manier: een van de kussenslopen en het dekbedovertrek zou je op de normale manier moeten opvouwen. Deze twee stop je vervolgens ín de overgebleven sloop, zodat de boel netjes bij elkaar blijft. Zo raak je niets kwijt én ziet je kast er lekker opgeruimd uit. ‘Dit verandert alles’, reageert iemand op Twitter. ‘Hoe komt het dat niemand dit eerder heeft bedacht?’

Tuck your matching sheet sets inside one of its own pillow cases to keep your linen closet organized! (via listotic) #hacks #organize pic.twitter.com/lFRQDfPSJs

— HOUSE&HOME PRIDE (@PrideofHOUSE) 1 januari 2018