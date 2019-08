Sneller én goedkoper dan gedacht: Disney’s streamingsdienst bijna in Nederland

We love Netflix, maar er is één ding dat de streamingsdienst ons – op een enkele film na – niet biedt: de blockbusters en jeugdklassiekers van Disney. Dat is het gevolg van de komst van een eigen streamingsplatform van Disney, wat al langer bekend is. Nieuw nieuws: de dienst komt tegen alle verwachtingen in nog dít jaar naar Nederland.

Gelijktijdig met de VS

Disney+ verschijnt op 12 november in Nederland! Naar aanleiding van de aankondiging eerder dit jaar werd er gedacht dat de streamingsservice pas in 2020 naar ons land zou komen. Nu blijkt dat de dienst op hetzelfde moment verschijnt als in de Verenigde Staten.

Prijsvechters

En Disney lijkt de concurrentie met Netflix vol aan te willen gaan, door een relatief lage abonnementsprijs te hanteren. Een abonnement op de dienst kost €6,99 per maand; twaalf maanden gaat voor €69,99 over de toonbank en is dus nóg iets voordeliger. Bij Netflix kost het goedkoopste abonnement €7,99 per maand, maar een standaard abo met HD-series en meerdere aangesloten devices kost al gauw €10,99.

Kijken met én zonder abo

Disney+ wordt een soort app die draait op Android TV, Apple en spelcomputers als de PlayStation 4 en Xbox One. Mocht je geen abonnement willen nemen, dan kun je via de apps ook los Disney-films of series ‘huren’ via in-app-aankopen. Dit is duurder dan een abo, waarbij je alles kunt kijken, maar je zit tenminste nergens aan vast.

Lees ook

Smaak te pakken na ‘The Lion King’? Deze Disney live-action remakes komen er nog aan

Lion King, kom maar door!

Als het aan Disney ligt kijk je binnenkort alle films van Disney, Star Wars én Marvel op Disney+. Daarnaast worden er ook veel series en films gemaakt die je alleen via dit platform kunt bekijken; zoals The Mandalorian, of de spin-off-series van het Marvel Cinematic Universe.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: ANP