Zo leuk! Disney steekt klassieker ‘Home Alone’ in nieuw jasje

Kijk jij de ‘Home Alone’-klassiekers ieder jaar weer met kerst en kan wat jou betreft geen enkele kerstfilm aan die reeks tippen? Misschien komt er dan nu eentje aan die je wél fantastisch gaat vinden. Disney gaat namelijk aan de slag met een reboot van ‘Home Alone’, en het is niet de enige film die in een nieuw jasje wordt gestoken.

Volgens Deadline heeft Disney-baas Bob Iger dinsdag bekendgemaakt dat er remakes in aantocht zijn van Home Alone, Night At The Museum, Diary Of A Wimpy Kid en Cheaper By The Dozen.

Disney+

Of Home Alone in de vorm van een serie of film wordt gegoten, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of het om een remake, reboot of vervolg gaat. Het enige wat we al wél weten, is dat de nieuwe versie te zien zal zijn bij Disney, de streamingsdienst die op 12 november wordt gelanceerd in Amerika.

Fox

Disney nam begin dit jaar concurrent Fox over. Daarmee heeft het bedrijf de rechten van bijvoorbeeld Home Alone in handen gekregen, en daar maken ze dus meteen goed gebruik van. Wij zijn benieuwd!

