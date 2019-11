Disney+ is officieel uit! Déze nieuwe films en series zijn vandaag toegevoegd

Nederland mocht al twee maanden testen, maar vanaf vandaag is Disney+ officieel gelanceerd. En dat betekent: nieuwe content! Vanaf vandaag kun je onder meer ‘Lady and the Tramp’, Avengers: Endgame én dertig (!) seizoen van ‘The Simpsons’ checken.

Nieuwe Originals

De afgelopen weken konden we al genieten van een huge archief met klassiekers, maar sinds vandaag zet Disney+ ook regelmatig nieuwe Originals online. Zo kun je nu al kijken naar de eerste aflevering van – de extreem goed ontvangen – Star Wars-serie The Mandalorian. Maar bijvoorbeeld óók: dertig (!) seizoenen van The Simpsons.

Series

– The Mandalorian (1 aflevering)

– The World According to Jeff Goldblum (1 aflevering)

– The Simpsons (30 seizoenen)

– High School Musical: The Musical: The Series (1 aflevering)

– Encore! (met Kristen Bell, 1 aflevering)

– Marvel’s Hero Project (1 aflevering)

– Disneys Imagineers (1 aflevering)

– Pixar In Real Life (1 aflevering – zie trailer hieronder)

– Family Sundays (1 aflevering)

– Forky Asks a Question (1 aflevering)

Films

– Avengers: Endgame

– Avatar

– Noëlle (Original – zie trailer hieronder)

– Lady and the Tramp (Original)

– Cinderella II: Dromen Komen Uit

– Cinderella III: Terug in de Tijd

Bingen!

Mocht je nog iets missen, let dan op: “Op 15 november om 21.00 uur komen de nieuwe afleveringen van bijna alle series op de service”, meldt Disney in een persbericht.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: YOU, Instagram