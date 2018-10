5 dingen die je beter niét in de blender kunt gooien

Van gezonde smoothies tot soepen en sauzen: met een blender kun je allerlei kanten op. Toch doe je er goed aan om niet zomaar alles erin te gooien, hoe makkelijk dat ook is.

Onderstaande dingen kun je beter niet in de blender gooien, wegens verschillende redenen.

1. Knoflook

Een blender heeft in veel gevallen een rubberen rand om lekken tegen te gaan, maar juist die rubberen rand kan een sterke smaak als die van knoflook gemakkelijk opnemen. En als je de volgende dag dan een zoete smoothie wilt maken, is die geur niet bepaald een pretje.

2. Bevroren fruit en ijsblokjes

Bevroren producten kun je beter niet in de blender gooien, mits je een keukenapparaat met een krachtige motor hebt die het aan kan. Altijd eerst even checken, dus!

3. Gedroogd fruit

Vanwege het taaie omhulsel kun je gedroogde vruchten en groenten beter niet in de blender gooien. Dit kan namelijk flink gaan plakken aan de messen. Wil je ze tóch malen? Laat ze dan eerst even weken.

4. Groene bladgroenten

Spinazie wordt vaak toegevoegd aan een smoothie om het drankje nóg gezonder te maken. Daar is ook niets mis mee, maar ze kunnen wél een bruine kleur afgeven. Dompel de blaadjes eerst onder in ijswater als je wilt dat er geen bruine maar een mooie groene kleur ontstaat. Wel zo fijn als de smoothie onderdeel is van het ontbijtje op bed voor je partner!

5. Gember

Dit ingrediënt zorgt voor extra pit en kent vele gezondheidsvoordelen, maar een groot stuk gember in de blender gooien is een minder goed idee. Het heeft namelijk een vezelachtige structuur die niet verdwijnt nadat je het gemalen hebt in de keukenmachine. Vergeet dus niet om de gember eerst in stukjes te hakken, voordat je het stuk in de blender gooit.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock