Zwijgen is goud: deze dingen kun je in 2019 echt niet meer zeggen

Iedereen moet natuurlijk lekker doen waar hij zin in heeft, maar er zijn bepaalde dingen die je in 2019 gewoon echt niet meer kunt zeggen. Omdat ze zijn uitgehold, je laten klinken als een vijfjarige of gewoon omdat ze niet kloppen. We zetten ze voor je op een rij.

‘In je kracht staan’

Dit is het schoolvoorbeeld van een holle frase en een zin die lifecoaches bezigen als ze niet weten wat ze je anders voor levensveranderende zin moeten voorschotelen. Want wat betekent het in godsnaam? Volgens mij bedoelt men dat je voor jezelf opkomt, dat je nee zegt als je ergens geen zin in hebt en lekker autonoom bent. Klinkt logisch, maar zeg dát dan. Als je het googelt, betekent het dat je vanuit je kern leeft. Ja nee, dat verduidelijkt alles.

‘Ik hoef alleen maar naar eten te kijken en ik kom al aan’

Nee. Niet waar. Je komt aan omdat je dat roombroodje en die zak karamel-M&M’s weer niet kon laten liggen en je liever gestrekt op de bank ligt met een Netflix-original dan dat je naar de sportschool gaat. Met het uitspreken van deze zin probeer je je omgeving ervan te overtuigen dat je alleen maar selderij eet en door een soort wrede speling van de natuur desondanks alsnog toeneemt in gewicht. Newsflash: niemand gelooft je.

‘Het is altijd wel ergens vijf uur’

Oké, blijkbaar hebben we een excuus nodig om te kunnen drinken. Dat is op zich al een beetje jammer. Maar dat het altijd wel ergens vijf uur is, klopt dus gewoon niet. Als het hier tien over half drie is, is het helemaal nergens ter wereld vijf uur. In dit licht pleit ik overigens ook voor het afschaffen van de zin ‘je leeft maar één keer’. Hoe zeker weten we dat eigenlijk? Er zijn hele volksstammen die het niet met je eens zijn. Trek een willekeurige boeddhist van de straat: die zal zeggen dat je nog héél veel levens te gaan hebt.

‘Vanaaf’

Ik heb het getimed, en als je op je aller-, állerlangzaamst praat, kost het je vier honderdste seconde extra om het woord af te maken. VanaVOND! Zo moeilijk is het niet. Hetzelfde geldt voor ‘dinnen’ of ‘dinnetjes’. Namen mag je afkorten, maar woorden liever niet. Als je tenminste niet als een kleuter of als iemand met een verstandelijke beperking wilt klinken.

Nog meer dingen die je in 2019 echt niet meer kan zeggen?

Beeld: Ilona Jongepier