Dierenorganisaties dienen klacht in tegen Yvon Jaspers’ ‘Onze Boerderij’

Dierenorganisaties hebben een klacht ingediend over valse voorlichting door Yvon Jaspers en kippenboer Mark in een uitzending van het tv-programma ‘Onze Boerderij’. Volgens Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Animal Rights en stichting Dierennood, kregen kijkers “een mooi verhaal vol leugens” voorgeschoteld dat “volstrekt niet klopt met de realiteit”.

Het gaat om de aflevering van Onze Boerderij die op zondag 22 september werd uitgezonden. Daarin beweren Jaspers en de kippenboer dat de scharrelstal het laagste systeem is in Nederland en dat kippen het niet erger kunnen hebben. Maar volgens de dierenwelzijnsorganisaties zitten er nog altijd 6 miljoen kippen in krappe kooien met draadgaas als bodem. In zo’n kooi, die slechts enkele centimeters groter is dan een legbatterij, zitten 30 tot 60 kippen.

Moedwillige verdraaiing

“Boer Mark heeft het over hele oude dames die in zijn stal zitten, terwijl de realiteit is dat leghennen na anderhalf tot twee jaar naar de slacht gaan op slechts een fractie van hun natuurlijke levensverwachting. Over het vangen, transporteren en het slachten wanneer de kippen economisch afgeschreven zijn, wordt al helemaal geen inkijkje gegeven. Deze moedwillige verdraaiing en achterhouden van feiten komt omdat de partijen allen betrokken zijn of belangen hebben met de mensonterende bio-industrie”, aldus de organisaties.

Rectificatie

De dierenbelangenorganisaties eisen rectificatie en willen dat onafhankelijke experts de afleveringen die nog uitgezonden gaan worden vooraf toetsen op onjuistheden. De klacht is ingediend bij de NPO, de NPO ombudsman, de KRO-NCRV en het Commissariaat voor de Media.

Bron: ANP | Beeld: KRO NCRV