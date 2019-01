Diana’s man heeft een bijzondere hobby: ‘Karpervissen is zijn lust en zijn leven’

Wat als je de aandacht van je man moet delen met zijn tweede grote liefde? Van verhuizen voor zijn verzameling tot elke avond alleen op de bank. Diana (41, assistent-manager drogisterij) is getrouwd met Roy (44, bakker), ook wel bekend als ‘carpfreak’. Karpervissen is zijn lust en zijn leven.

Diana: ‘Onze dochters zijn gewend dat ze de achterbank moeten delen met een tas vol hengels die dwars door de auto steekt als we op vakantie gaan. Ook in Frankrijk vist Roy. We kiezen een plek uit waar hij karpers kan vangen en waar de meiden en ik het ook leuk vinden. Roy gaat altijd vissen. Of het nou regent, sneeuwt of hagelt. ’s Winters duikt hij gewoon lekker zijn slaapzak in, tot het alarm hem waarschuwt dat hij beet heeft. De ijspegels hangen soms aan zijn tentje. Dan appt hij me: ‘Bar en boos hier!’ en antwoord ik: ‘Bij mij op de bank is het lekker warm.’ Maar ik weet al dat hij niet thuiskomt. Roy is een buitenmens, hij houdt ervan in weer en wind te vissen. Ik zit dan lekker met wat kaasjes voor de televisie en af en toe stuurt hij een foto van zijn vangst. ‘Kijk eens, schat!’ Waarop ik terug-app: ‘Hartstikke goed!’’

Uitlaatklep

‘Zodra Roy een paar uurtjes vrije tijd heeft, gaat hij karpervissen. Minstens twee keer per week en meestal ’s avonds en ’s nachts, want dan happen de vissen het vaakst. Een week van tevoren bepaalt hij zijn stek en gaat hij er af en toe heen om de karpers te voeren en te lokken. Hij heeft een voerboot, zo’n radiografisch bestuurbaar bootje met een dieptemeter. Op een visdag staat de huiskamer vol met hengels, apparatuur, standaarden en zijn tent. Maar meestal is het allemaal netjes opgeborgen, hoor. Als hij zelf niet vist, maakt hij ’s avonds vaak een rondje langs vrienden die aan de waterkant zitten. Even socializen. Via berichtjes weten ze van elkaar waar ze vissen, maar ze zetten die niet op social media. Je stek is geheim en oh wee als een ander hem inpikt. ’s Avonds zien Roy en ik elkaar amper. Ik kom rond kwart voor acht thuis van mijn werk. Hij gaat dan al bijna naar bed omdat hij ’s nachts moet werken in de bakkerij of hij vertrekt naar zijn visstek. Ik vind het niet erg. We zijn al 24 jaar samen – sinds de middelbare school – en misschien houden die karpers het juist wel leuk tussen ons. Laat hem doen wat hij graag doet, bij mij op de bank hangen kan hij ook als hij tachtig is. Vissen is zijn uitlaatklep. Door de karpers komt hij tot rust. Hij kan goed praten, maar als hem iets dwarszit, raakt hij het ook wel kwijt langs de waterkant.’

